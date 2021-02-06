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Ekonomi Pakmdemirli müjdeyi verdi! Hamsi avında kısıtlama bu gece yarısı kalkıyor
Ekonomi

Pakmdemirli müjdeyi verdi! Hamsi avında kısıtlama bu gece yarısı kalkıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz’de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat’ta saat 00.01’den itibaren sona ereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 12:12:00 -
Pakmdemirli müjdeyi verdi! Hamsi avında kısıtlama bu gece yarısı kalkıyor

Hamsi avcılığında “3x10” gün olmak üzere uzatma yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, “Başlangıçtaki tüm iş birliği için balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Kısıtlama, 7 Şubat saat 00.01’den itibaren sona erecek. Yalnız ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını buradan söylemek isterim. Av için il ve ilçe müdürlerimize beyan verecekler. Bakanlık, av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli, yani en az bir Bakanlık görevlisi teknenin üzerinde olacak. Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler, bu noktalardan il/ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

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