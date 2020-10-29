Pakistanlı liderlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da aralarında Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han'ın bulunduğu liderler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Alvi, mesajında, Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşçe ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığına işaret ederek, iki ülke arasındaki ortak din, dil, kültür ve manevi mirasa vurgu yaptı.

Alvi, Pakistan'ın Türkiye ile tarih boyunca devam eden dayanışmasına işaret ederek, gelecek yıllarda da iki ülkenin omuz omuza durmaya devam edeceğini bildirdi.

Başbakan Han, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle "Türk liderliğine ve halkına en sıcak tebriklerini ilettiğini" belirtti.

Dedelerinin, emperyalizme karşı şanlı mücadelelerinde Türk halkının yanlarında durduğunu anımsatan Han, bugün de iki ülkenin vazgeçilmez partnerler olarak kaldığına işaret etti.

Han, mesajında, "Pakistan-Türkiye kardeşliği çok yaşasın." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Ulusal Meclis Başkanı Esad Kayser ve Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani de 29 Ekim dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.