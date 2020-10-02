Pakistanlı hayırseverlerin desteğiyle Rasulayn'da ekmek fabrikası onarılacak

ŞANLIURFA (AA) - Pakistan Beytüsselam (Selam Evi) Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde fırın onaracak.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetleri yürüten dernek ile bir protokol daha imzalandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, 2 yıla yakın süredir dernekle yakın ilişki içinde bulunduklarını ve Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerine katkı sağladıklarını ifade etti.



Barış Pınarı bölgesindeki yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çok önemli projeler yürüttüklerini bildiren Erin, katkılarından dolayı Pakistan halkına ve Selam Evi Yardım Derneğine teşekkür etti.



Selam Evi Derneği sorumlusu Muhammad Faraz Hassan da dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara yardım etmeyi amaçladıklarını, şimdiye kadar Afrika, Suriye ve Türkiye’de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Hassan, amaçlarının sadece insani yardımlar olmadığını, aynı zamanda İslam ülkelerinin ekonomisini geliştirmek için Müslümanların yatırımlarını Türkiye ve diğer İslam ülkelerine yönlendirmek istediklerini ifade etti.

Protokole göre, Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütü tarafından tahrip edilen ekmek fabrikası bakım ve onarımdan geçirilecek.

Fabrikadaki üç ekmek pişirme fırını, jeneratör sistemi, elektrik sistemi, yakıt deposu ve fırına giden yakın boruları yenilecek. Fırın ve fabrika alanındaki binalar ile ihata duvarının onarımının da yapılacağı çalışma kapsamında, fabrikanın içme suyu, kanalizasyon şebekesi, su kuyusu ve su depolarının teknik donanımları yenilenecek. Baştan sona yenilenecek ekmek fabrikasındaki çalışmalar, 2 ay içerisinde tamamlanacak.



Protokol imza törenine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Barış Pınarı Harekatı SUDKOM İnsani Yardım Koordinatörü Mahmut Sönmez hazır bulundu.