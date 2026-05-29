Pakistanlı doktor İstanbul'u tercih etti! Kalp ameliyatı için 4 bin kilometre yol geldi

Pakistan’da görev yapan 41 yaşındaki dahiliye uzmanı Rakesh Parkesh, kalbindeki mitral kapak rahatsızlığı için çareyi İstanbul’da buldu. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde küçük kesi yöntemiyle gerçekleştirilen mitral kapak tamiri ameliyatının ardından Parkesh’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastanın mitral kapağında çökme bulunduğunu belirterek, tedavi sürecinin uzun değerlendirmeler ve görüşmeler sonucunda planlandığını söyledi.

Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Hastanın aynı zamanda doktor olması nedeniyle tedavi seçeneklerine hakim olduğunu ifade eden Köksal, “Mitral kapağın tamir edilmesini ve bunun minimal invaziv, yani küçük kesi yöntemiyle yapılmasını özellikle istiyordu. Kapak tamiri sonrası kan sulandırıcı kullanma zorunluluğu ortadan kalkabiliyor ve iyileşme süreci daha hızlı ilerleyebiliyor. Hastamızı İstanbul’a davet ettik ve küçük kesi yöntemiyle mitral kapak tamiri ameliyatını gerçekleştirdik. Kontrollerinde herhangi bir sorun görünmüyor. Kısa süre içerisinde ülkesine dönmesini planlıyoruz” dedi.

Pakistan’da da benzer ameliyatlar gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Köksal, hastanın bu kez tedavi için Türkiye’ye gelmeyi tercih ettiğini belirtti.

Ameliyat sonrası hastanın yaşam kalitesinde artış beklendiğini kaydeden Köksal, “Mitral kapak tamiri başarılı şekilde gerçekleştirildiğinde hastalar günlük yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebiliyor. Hastamızın da bundan sonraki yaşamını normal şekilde sürdürmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Pek çok ülkedeki uzmanlarla iletişime geçti

Pakistan’dan Türkiye’ye tedavi amacıyla geldiğini anlatan Rakesh Parkesh ise ameliyat öncesinde farklı ülkelerdeki sağlık merkezlerinden görüş aldığını söyledi.

Parkesh, “Ameliyat öncesinde ciddi bir stres yaşıyordum. Tıbbi raporlarımı Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki çeşitli merkezlerle paylaştım. Daha sonra Medipol ile iletişime geçtim ve Prof. Dr. Cengiz Köksal ile görüştüm. Görüşmelerimiz sonrasında ameliyatımı burada olmaya karar verdim” dedi.

Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Parkesh, “Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Bazı şikayetlerin tamamen ortadan kalkması zaman alabilir ancak iyileşme sürecimin olumlu ilerlediğini düşünüyorum” diye konuştu.

Hastanede geçirdiği süreçte sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Parkesh, “Randevu aşamasından ameliyat sonrasına kadar tüm süreçte destek gördük. Uzun bir yolculuk yaptım ancak burada kendimi güvende hissettim” ifadelerini kullandı.