THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Pakistanlı 37 kaçak göçmeni, İstanbul diye Sinop'a bıraktılar

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren ve İstanbul'a gitmek isterken umut tacirleri tarafından İstanbul diye Sinop'a bırakılan 37 Pakistan uyruklu kaçak göçmen, paraları olmadığı için otogarda mahsur kaldı.

16 Eylül 2018 Pazar 14:45
Pakistanlı 37 kaçak göçmeni, İstanbul diye Sinop'a bıraktılar

Türkiye'ye, Van üzerinden yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen, İstanbul diye Sinop Otogarı'na bırakıldı. Pakistan uyruklu kaçaklar burada bekleyişe başladı.

PARALARI OLMADIĞI İÇİN BEKLİYORLAR

Otogarda zor şartlarda kalan ve İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçakların üzerinde para olmadığı bu nedenle mahsur kaldıkları belirtildi.

Sinop Otogarı'nda kafeterya işletmecisi Hayrettin Bozkurt, kaçakların otogarda kaldıklarını, İstanbul'a gitmek için yardım beklediklerini belirterek, "Ama parasız kimse kimseyi de taşıyacak durumda değil. Bizler sabah bu insanlara biraz katkıda bulunduk. Karınlarını doyurduk. Ama nereye kadar. Öğlen oldu. Tekrar yemek ihtiyaçları var. Akşam olacak tekrar olacak. Bu insanların tuvalet ihtiyaçları var. Temizlik ihtiyaçları var. Her şeyden önce ben bu işin sağlık boyutuna bakıyorum. Bu kente gelen insanlar hijyenik bir ortamda mı geliyor? Bir kontrolden geçirildi mi? Bu insanların yayabileceği bir mikrop var mı? Sağlık endişemizi giderecek sağlık kuruluşlarının bilgisi var mı?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 14:45
  1. Van
  2. kaçak göçmen
  3. pakistanlı mülteciler
  4. İstanbul yerine Sinop'a bıraktılar
  5. Otogarda rehin kaldılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    1. Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    2. Ömer Çelik'ten Adnan Menderes paylaşımı
    3. MHP'den bakanlığa Alaattin Çakıcı..
    4. Selçuk Bayraktar canlı yayında..
    5. Bakan Ziya Selçuk'tan yeni eğitim..
    6. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 10..
    7. Balık fiyatları el yakıyor! Balıkçılar..
    8. İHH'dan Suriye'ye dev yardım! 8 ayda..
    9. BBP Lideri Destici: Eğer İdlib..
    10. Akrobasi pilotları nefes kesti!
    11. Ünlü Fransız aktör Türk vatandaşı olacak
    12. ABD yapımı İHA, Rusya kıyıları..
    13. Gelin almaya giden araç kaza yaptı!..
    14. Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor!..
    15. Mersin'de arabaya koşulan at, yolun..
    16. Bomba iddia! 'Ebru Gündeş Reza Zarrab..
    17. Alman otomotiv devi 139 bin aracını..
    18. Kocaeli'de caddeler ve sokaklar göle..
    19. Suriye'deki çatışmalar! 2 İran askeri..
    20. 3. havalimanı personel alımı 3...
    Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki fotoğrafı paylaşanları genel müdür yapmak için mi?
    Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki fotoğrafı paylaşanları genel müdür yapmak için mi?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”