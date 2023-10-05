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Dünya Pakistan'ın Afgan mülteci kararı gündem oldu!
Dünya

Pakistan'ın Afgan mülteci kararı gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 15:51:00 -
Pakistan'ın Afgan mülteci kararı gündem oldu!

Pakistan ülkedeki 1,7 milyon Afgan sığınmacının ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

Pakistan hükümeti, sayıları 1,7 milyonu bulan Afgan sığınmacılardan kasıma kadar ülkeyi terk etmelerini istedi.

Bu yıl sınırda saldırıların artması iki ülke arasında gerilimi tırmandırdı. Pakistan, sınır geçişiyle yapılan saldırılardan Afganistan'da üslenmiş militanları sorumlu tutuyor; Taliban rejimiyse bu suçlamaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre yaklaşık 1,3 milyon Afgan, 'mülteci' olarak kayıt altına alınırken, 880 bin kişi de yasal statü kazanmış durumda. BBC Türkçe'nin haberine göre Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, henüz mülteci statüsü kazanmamış olanlara atıfta, 1,7 milyon kişinin daha ülkede 'yasadışı' olarak bulunduğunu söyledi. Bugti, bu insanların ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, uymayanların zorla çıkarılacağını söyledi.

Devlet medyasında çıkan haberlere göre Bugti "Eğer gitmezlerse… o zaman eyaletlerdeki veya federal hükümetteki tüm kolluk kuvvetleri onları sınır dışı etmek için harekete geçecek" dedi. Böyle bir operasyonun nasıl yapılacağı konusunda daha fazla ayrıntı vermedi. Bakan ayrıca, ülkedeki 'yasadışı' Afganların özel işletmelerini ve mal varlıklarını tespit etmeyi ve bunlara el koymayı amaçlayan bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Pakistan'daki Afgan yetkililer de yerel makamların hem yasal statüsü olan hem de olmayan Afganları toplamaya başladığını söyledi.
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