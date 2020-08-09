Pakistan'ı sel götürdü! 57 ölü

Asya kıtasının kardeş ülkesi Pakistan'da seller nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

Muson yağmurlarının etkili olduğu ülkede çeşitli eyaletlerde meydana gelen seller nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken çok sayıda ev de zarar gördü.

Birçok eyalette etkili oldu

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde 19 kişi, Sindh'de 12, Pencap eyaletinde 8 ve Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muson yağışları doğal afet ve kazalara neden oluyor

Ülke basınındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinde de etkili olan selde en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiği açıklanırken, Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları nedeniyle her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalar meydana geliyor.