  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan'dan Wikipedia ve Google'a "kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili" uyarı
Aktüel

Pakistan'dan Wikipedia ve Google'a "kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili" uyarı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:46:48 -
Pakistan'dan Wikipedia ve Google'a "kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili" uyarı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın, Wikipedia ve arama motoru Google'a platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili uyarıda bulunduğu bildirildi.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada, Google’da "İslam’ın mevcut halifesi" şeklinde yapılan aramalarda yanıltıcı sonuçlar bulunduğuna ve Ahmediye topluluğunun "Google Play Store'a Kur'an'ı Kerim'in orijinal olmayan versiyonunu yüklediğine" dair şikayetler alındığı belirtildi.

Açıklamada, Wikipedia'da ise İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in karikatürlerinin bulunduğuna ve "Mirza Masrur Ahmed’i Müslüman olarak tanımlayan" makaleler aracılığıyla yanıltıcı bilgilerin yayıldığına yönelik şikayetlerin, PTA'ya ulaştığına dikkat çekildi.

Her iki kurumdan da platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılması, aksi halde yasal yollara başvurulacağı uyarısında bulunuldu.

- TikTok'un yasağı verilen güvenceyle kaldırılmıştı

Pakistan'da 9 Ekim'de Çinli bir şirkete ait olan TikTok, "ahlaksız içeriklerin kontrol edilemediği" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

19 Ekim'de İslamabad yönetimi, TikTok'a getirdiği yasağı, şirketin ülkenin hukukuna uygun şekilde "uygunsuz" içerikleri engelleyeceğine dair verdiği güvence dolayısıyla kaldırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam..
Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
Teknoloji

Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti

AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman

TRT1'de Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da 28 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ortalık karışac..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay