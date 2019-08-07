Pakistan’dan kritik Hindistan kararı Pakistan hükümeti Hindistan ile yaşadıkları Keşmir krizi nedeniyle Hindistan’ın İslamabat Büyükelçisini geri göndererek iki ülke arasındaki ticari anlaşmaları askıya aldığını duyurdu.

Pakistan hükümeti Hindistan ile yaşadıkları Keşmir krizi nedeniyle Hindistan’ın İslamabat Büyükelçisini geri göndererek iki ülke arasındaki ticari anlaşmaları askıya aldığını duyurdu.



Pakistan hükümeti Hindistan ile devam eden ‘Keşmir’ krizi nedeniyle Hindistan ile olan ilişkileri hakkında yeni kararlar aldı.Başbakan İmran Khan’ın başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi’nde alınan kararlar kapsamında Pakistan, Hindistan’ın İslamabat Büyükelçisini geri göndererek iki ülke arasındaki bazı ticari anlaşmaları askıya aldığını duyurdu. Alınan kararlar arasında Hindistan’da bulunan Pakistan Büyükelçisinin de yurda geri dönmesi için talimat verildiği aktarıldı.

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