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Dünya Pakistan'dan İsrail iddialarına ret
Dünya

Pakistan'dan İsrail iddialarına ret

Pakistan, Başbakan İmran Han'ın Eski Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari'nin terörist İsrail'i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarında çıkan iddiaları reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 00:01:00 -
Pakistan'dan İsrail iddialarına ret

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Başbakan İmran Han'ın Eski Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari'nin terörist İsrail'i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarında çıkan iddiaları reddetti.

Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, bahse konu haberleri asılsız ve yanıltıcı olarak nitelendirerek, Başbakan Han'ın Eski Danışmanı Buhari'nin İsrail’i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarındaki iddiaları reddetti ve işgalci İsrail’e böyle bir ziyaretin gerçekleşmediğini belirtti.

Pakistan'ın konuyla ilgili ilkesel duruşunda bir değişiklik olmadığına dikkati çeken Çavdri, İslamabad'ın daima 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan Filistin devleti ile iki devletli çözüme vurgu yaptığını kaydetti.

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