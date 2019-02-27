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Pakistan’dan Hindistan’a işbirliği çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından Hindistan’a işbirliği çağrısı yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:29
Pakistan’dan Hindistan’a işbirliği çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından Hindistan’a işbirliği çağrısı yaptı.


Pakistan ve Hindistan arasında 14 Şubat’taki Pulwama saldırısının ardından bugün iki ülke savaşın eşiğine geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han bugün yaşanan gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer Pulwama saldırısına herhangi bir Pakistanlı dahil olmuşsa Hindistan’la işbirliği teklif ettik.Tüm kalbimizle işbirliği yapacağımızı söyledik” dedi. Han, “Pulwama saldırısında sonra Hindistan’a istedikleri her türlü soruşturmayı teklif ettik. Can kayıpları oldu. Son 10 yılda bu tarz şiddet olaylarının kurbanlarını hastanelerde ziyaret ettiğimden beri onların yakınlarının neler hissettiğini biliyorum” dedi.



"Krizi çözmek için oturup konuşmalıyız"


“Bugünkü eylemin tek nedeni Hindistan’a yanıt verme yeteneğine sahip olduğumuzu göstermekti. Hiçbir şekilde sivillere zarar vermek istemedik” ifadelerini kullanan Hindistan Başbakanı, “Eğer bir savaş olursa, benim veya Narendra Modi’nin kontrolünde olmayacak. Terör konusunda herhangi bir görüşme yapmak isterseniz, hazırız. Krizi çözmek için oturup konuşmalıyız” diye konuştu.


Han, “Dünya tarihindeki tüm savaşlar yanlış hesaplandı. Savaşları başlatanlar nerede biteceğini bilmiyordu. Bu yüzden, Hindistan’a, sahip olduğumuz silahlarla, yanlış hesaplamayı göze alabilir miyiz diye sormak istiyorum” şeklinde konuştu.


Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde 14 Şubat’ta terör saldırısı düzenlenmiş, 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuş, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan dün sabah saatlerinde Pakistan’a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. Bu sabah da iki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurdu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:29
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