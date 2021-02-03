Pakistan'dan güzel haber

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Pakistan'ın da aralarında bulunduğu dünya genelinde birçok ülke Kovid-19'a karşı aşılamalara başladı. Pakistan'a Çin tarafından hediye edilen 500 bin doz Kovid-19 aşısının, Pazartesi günü başkent İslamabad'a ulaşmasının ardından ülke genelinde virüse karşı aşılamalara ilk adım atıldı.

Aşıların teslimatının ardından Pakistan'da aşılama kampanyası ise ilk olarak Karaçi kentinde yer alan Karaçi Dow Üniversite Hastanesi'nin aşılama merkezinde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Sind Eyaleti Lideri Murad Ali Şah ile Eyalet Sağlık Bakanı Doktor Azra Pechuho'nun katıldığı törende, Doktor Anila Sadaf Mangal'a yetkililerin ve meslektaşlarının önünde ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Katıldığı törende konuşma yapan Ali Şah, Sind eyaletine temin edilen 38 bin doz Kovid-19 aşısının ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarına uygulanacağını ifade etti. Şah, Sind'de görev alan 320 bin sağlık çalışanından 180 bininin ön saflarda görev aldığını kaydetti.

Toplamda 220 milyon nüfusa sahip ülkenin, Çin ile 1 milyon 200 bin doz aşının teslimatı için anlaştığı belirtilirken Pakistan'ın, gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 tedavileri sağlamak için başlatılan küresel bir program kapsamında 17 milyon doz AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını güvence altına aldığı ifade edildi.