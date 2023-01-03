Pakistan'dan Engin Altan Düzyatan'a dikkat çeken tepki: Bu yaptığın dinimizce yasak
Diriliş Ertuğrul'un yurt dışında en çok izlendiği ülkelerden birisi olan Pakistan'da, dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a dikkat çeken bir eleştiri geldi.
Pakistan'da yoğun ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisinin, devlet televizyonu PTV'nin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalında, 25 Nisan 2020’de yayınlanan dizi her geçen gün daha çok ilgi görmeye devam ediyor.
Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan'ın Pakistan'daki popülaritesi artıyor.
Sosyal medya Engin Altan Düzyatan'ın birçok paylaşımına yorum atan Pakistanlılar bu kez Engin Altan Düzyatan'ın bir karesine eleştiride bulundu.
Engin Altan Düzyatan'ın köpeğiyle birlikte evde çekilen bir eski fotoğrafına yorum yapan Pakistanlılar, "Lütfen köpeği evinizden çıkarın ve genç Müslümanlara örnek olun. Evde köpek bulundurmak dinimizce yasaktır" ifadelerini kullandı.