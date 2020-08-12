Pakistan'dan dünyaya çağrı: Soykırımı durdurmak için harekete geçin

Pakistan, uluslararası camiaya Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki "etnik temizliği" durdurmak için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Bakan ve parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, başkent İslamabad’da Pakistan Parlamento Hizmetleri Enstitüsü (PIPS) tarafından Milli Azınlıklar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamada, Hindistan’da azınlıkların bir plan dahilinde öldürüldüğünü, sadece Müslümanların değil, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden "Dalit"lerin ve Hristiyanların sistematik olarak yok edildiğini belirtti.

Afridi, Pakistan’ın ülkede yaşayan azınlıklara yönelik eşit şekilde davranılan bir model oluşturduğunu ve dünyanın bu modeli Pakistan’dan öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, ülkesinin azınlıklara ait çok sayıda ibadethaneyi yeniden canlandırdığına işaret etti.

"Bölge nükleer bir savaş alanına dönebilir"

Yeni Delhi yönetimini ülkedeki azınlıklara ve özellikle Müslümanlara karşı "terör dönemi" başlattığını belirten Afridi, Hint hükümetine azınlıklara ve Keşmirli Müslümanlara karşı bu "gaddarlığı" bir an önce durdurması çağrısında bulundu.

Afridi, uluslararası toplumun çok geç olmadan Cammu Keşmir’de yaşananlara müdahale etmesi çağrısında bulunarak, Hindistan’ın Cammu Keşmirlilere yönelik sistematik katliam ve etnik temizliğinin engellenmesinde başarısız olunması halinde Keşmir’in boyutları bölgenin ötesine taşabilecek nükleer bir savaş alanına dönebileceği uyarısında bulundu.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han'da Hint yönetiminin Cammu Keşmir’in demografik yapısını değiştirmek için çok sayıda Hindu’yu bölgeye getirdiğine işaret etti.

Hindistan vatandaşına "yerlilik sertifikası"

Hindistan İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve 31 Mart'ta yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte Cammu Keşmir'de 15 yıl ikamet etmiş Hindistan vatandaşlarına "yerli" statüsü tanınarak bölgede toprak edinme, ikamet ve çalışma hakkı verilmesini öngören düzenleme kapsamında şimdiye kadar 400 binin üzerinde Hindistan vatandaşına yerlilik sertifikası verildi.

Söz konusu düzenleme ise uzmanlar tarafından Cammu Keşmir'in demografik yapısının değiştirilmesi için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hint güvenlik güçlerinden Cammu Keşmir'de zulüm

5 Ağustos 2019'da kabul edilen anayasa değişikliği ile birlikte Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak, eyalet yönetimini lağveip bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.