Pakistan'dan dikkat çeken Türkiye sözleri: Anlaşmanın gizli kalması...

Türkiye ile Pakistan arasında artan bağ ve ekonomik ilişkilere dikkat çeken The Express Tribune gazetesi, “Bölgedeki dinamikler göz önüne alındığında, daha önemli bir işbirliğinin gizli kalması şaşırtıcı olmaz” denildi.

The Express Tribune gazetesinde, “Türkiye ile Bağlar” başlıklı yayımlanan analiz haber şöyle:

Birkaç ülke arasındaki bölgesel bağlar büyük bir değişime uğrarken, Pakistan ve Türkiye'nin uzun süredir devam eden ilişkilerini güçlendirdiğini öğrenmek ferahlatıcıydı. Yakın zamanda imzalanan ikili ekonomik anlaşma, Türk liderlerin Pakistan'a yaptığı birkaç ziyaretten sonra geldi. Ekonomik anlaşma 71 maddeyi kapsıyor ve ticaret hacmi şimdilik düşük kalsa da - yaklaşık 800 milyon $ - anlaşmanın ticaret hacmini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Daha önceki ikili stratejik çerçeve altında, Pakistan'daki Türk yatırımlarının da önemli ölçüde artması bekleniyor. Pakistan'da halihazırda faaliyet gösteren 100'den fazla Türk şirketi ile son hamleler Pakistan'ı genel olarak yükselen bir ekonomiye daha fazla bağlamasına yardımcı olabilir.

Ve yeni anlaşmanın mürekkebi kurumadan, ufukta iki müttefik arasındaki giderek daha artan ve yakın bağları yansıtan bir başka "Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin" olduğunu öğrendik. Savunma bağları da gelişiyor ve Türk dışişleri bakanının bunu Azerbaycan Dışişleri Bakanının huzurunda gündeme getirmesi dikkat çekicidir. Azerbaycan bir başka yakın Türk müttefiki ve yakın zamanda Ermenistan ile uzun süren bir savaşta zafer kazandı. Pakistan da, kısmen her iki ülkenin de Türkiye ile yakın bağları nedeniyle son yıllarda Bakü ile işbirliğinin arttığını gördü.

"Daha önemli işbirlikleri gizli kalacak"

Yakın bağlar, tuhaf olsa da, her üç ülkenin de uzun süredir devam eden bölgesel anlaşmazlıklarda yer alması gerçeğidir. Pakistan için bu Keşmir meselesidir. Türkiye için bu, Yunanistan ve Kıbrıs ile olan Kuzey Kıbrıs anlaşmazlığıdır. Azerbaycan için bu, Ermenistan ile olan Dağlık Karabağ anlaşmazlığıdır. Bu haftanın başlarında düzenlenen basın toplantısında bile her ülke, bu ihtilaflarda diğerlerinin tutumlarını tutarlı bir şekilde destekledi. Bu aynı zamanda, birkaç analistin, bağlardaki gelişmelerin bazı yönlerinin, üç ülke tarafından ortaklaşa ve bireysel olarak yayınlanan basın açıklamalarına yansımamış olabileceğine inanmasının da nedenidir. Yayınlanan resmi - oldukça mülayim - bildiri, diğer işbirliği alanları olarak genel olarak iklim değişikliği, Covid-19, eğitim ve kültüre atıfta bulundu.

Ancak bölgedeki değişen dinamikler göz önüne alındığında, daha önemli bir işbirliğinin en azından geçici olarak gizli kalması şaşırtıcı olmayacaktır.

The Express Tribune