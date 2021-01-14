Pakistan’dan BM’ye çağrı! Yasa dışı olarak tanımlanmalılar

Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, RSS dahil şiddet yanlısı milliyetçi grupların bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Akram, şiddet yanlısı milliyetçiliğin yükselişinin durdurulması için bir an önce adım atılmasının gerektiğini vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi üyelerinden, "beyaz ırkçıların ve diğer etnik ve ırkçı gruplar dahil olmak üzere şiddet yanlısı grupların eylemlerinin tıpkı DEAŞ ve El-Kaide’de olduğu gibi terör eylemi" olarak tanımlanmasını istedi.

Bu tür şiddet yanlısı ırkçı ve aşırılıkçı terörizmin kaçınılmaz olarak karşıt şiddeti besleyeceğini ve bu durumun DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin anlatılarını doğrulayacağını ifade eden Akram, BM Güvenlik Konseyi’ne aralarında RSS’nin de bulunduğu şiddet yanlısı milliyetçi grupların terör örgütleri gibi yasa dışı olarak tanımlanması çağrısında bulundu.

200 milyon Müslüman

Hindistan’da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ve Başbakan Narendra Modi tarafından takip edilen Hindutva'ya (Hindu milliyetçiliği fikri) atıfta bulunan Akram, bu ideolojinin Hindistan’da yaşayan 200 milyon Müslüman nüfusu tehdit ettiğine işaret etti.

Öte yandan, Akram, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten milliyetçi grupların aşırılık yanlısı ideolojilerini ve eylemlerini bertaraf edecek ve buna karşı duracak bir eylem planı hazırlamasını istedi.

Akram ayrıca, BM ve BM'ye üye devletlerden bu tür örgütlerin şiddet yanlısı ideolojilerinin yayılmasını, finanse edilmesini ve bu örgütlere üye alınmasını önlemek amacıyla yerel eylem planları oluşturmalarını istedi.