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Dünya Pakistan’dan Biden açıklaması
Dünya

Pakistan’dan Biden açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:33:00 -
Pakistan’dan Biden açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Han, ticari ve ekonomik bağları artırma, iklim değişikliğine karşı koyma, kamu sağlığını iyileştirme, yolsuzlukla mücadele, bölge ve uluslararası arenada barışı teşvik etme yoluyla daha güçlü bir Pakistan ile ABD ortaklığı inşa etmede Biden ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Han, yemin ederek göreve başlayan Biden'ı kutladı.

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