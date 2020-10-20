  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan'dan Azerbaycan'a destek: Dayanışma içerisindeyiz
Dünya

Pakistan'dan Azerbaycan'a destek: Dayanışma içerisindeyiz

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki çatışmayı görüştü ve ülkesinin Bakü yönetimine desteğini bir kez daha yineledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:48:00 - 2020-10-20 14:07:57

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi ile Bayramov arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da devam eden çatışma ele alındı.

Kureyşi, söz konusu görüşmede, Dağlık Karabağ’da kötüleşen güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu, Pakistan’ın bu zor zamanda kardeş Azerbaycan ve halkıyla tam bir dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Kureyşi'nin, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve işgal edilen topraklarında egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine olan inancı vurgulanan açıklamada, sivillerin Ermenistan güçlerince hedef alınmasından ve öldürülmesinden derin endişe duyduğu aktarıldı.

Kureyşi’nin söz konusu krizin barışçıl bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu şekilde çözülmesini umduğu belirtildi.

Kureyşi’nin, Azerbaycan'a aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu’nun da bulunduğu çeşitli uluslararası forumlarda, Cammu Keşmir tartışmasında Pakistan’a verdiği kıymetli desteğe övgüde bulunduğu vurgulanan açıklamada, Hindistan "işgal" güçlerince Cammu Keşmir’de işlenen insan hakları ihlalleri ve diğer baskıcı eylemlere ilişkin mevkidaşına bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, iki bakanın yakın temas halinde olmayı kabul ettiği ve Kureyşi'nin Azerbaycanlı mevkidaşını Pakistan'ı ziyaret etme davetini yinelediği bilgisi paylaşıldı.

Bayramov'dan Pakistan'a teşekkür

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Bayramov'un Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yapılan saldırılarla ilgili Pakistanlı mevkidaşını bilgilendirdiği, bu savaş ve insanlık suçlarının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Bayramov'un adil tutumu ve Azerbaycan'a tam desteği nedeniyle Pakistan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buğra Kavuncu'nun olduğu karelerle akılda deli sorular!
Siyaset

Buğra Kavuncu'nun olduğu karelerle akılda deli sorular!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon kanalında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ve Mera..
20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
ABD'ye F-35 misillemesi
Dünya

ABD'ye F-35 misillemesi

ABD ile Çin arasında ticaret savaşları sürerken Pekin yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay