Pakistan'dan Asya ülkesine suçlama: Teröre destek veriyorlar
Dost ve kardeş ülke Pakistan, Hindistan'ı 'terörü finanse etmekle' suçlayarak, BMGK'nın daimi üyelerinin büyükelçilerine konuya ilişkin hazırladığı dosya hakkında bilgi verdi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Şah Mahmud Kureyşi'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın büyükelçilerine başkent İslamabad'da konuya ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada, büyükelçilerin, Hindistan'ın Pakistan'da "terörün planlanması, teşvik edilmesi, desteklenmesi, azmettirilmesi, finanse edilmesi ve uygulanmasına" katılımıyla ilgili haberdar edildiği aktarıldı.
Hindistan'ın Pakistan'da terörü finanse ettiğine dair "kesin kanıtlardan oluşan dosyanın” büyükelçilere teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Pakistan'ın Yeni Delhi yönetiminin İslamabad'a karşı terörizme ve istikrarı bozucu faaliyetlere devlet eliyle desteğini uluslararası kamuoyuna vurgulamaya devam edeceği kaydedildi.
Pakistan'ın adımı, birkaç gün önce Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden 13 Kasım'da yapılan açıklamada, Hindistan'ın havan ve roket saldırılarında 1 asker ile 5 sivilin yaşamını yitirdiği, aralarında kadınların bulunduğu 30'dan fazla sivilin yaralandığı ifade edilmişti.