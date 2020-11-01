  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan'daki yarışlarda atlar Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine boyandı
Aktüel

Pakistan'daki yarışlarda atlar Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine boyandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:06:04 -
Pakistan'daki yarışlarda atlar Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine boyandı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’ın Pencap eyaletinde her yıl düzenlenen geleneksel at yarışları festivalinde Ankara ve Bakü ile dayanışmayı vurgulamak için atlar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine boyandı.

"M.H. Sultania Awan" At Kulübü çatısı altında Khusbah'da düzenlenen ve 2 gün süren yarışlara çok sayıda yerli ve yabancı binici katıldı.

Organizatörlerden Sahibzade Sultan Bahadır Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz bu yarışları Ermenistan ile savaşta şehit olan Azerbaycanlı erkek ve kız kardeşlerimize adadık. Tüm Pakistan bu zor zamanda Azerbaycan'ın yanında." dedi.

Aziz, Türkiye’deki deprem dolayısıyla da baş sağlığı dileklerini ileterek, "Türkiye her iyi ve kötü gününde Pakistan’ın yanında oldu. (Atların Türk ve Azerbaycan bayraklarına boyanması) Bu, Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle küçük bir dayanışma mesajı." diye konuştu.

Atlar, yarışların düzenlendiği alanda Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışmanın bir ifadesi olarak yürütüldü.

İki günlük yarışlara aralarında ABD, Kanada ve Norveç’ten binicilerin bulunduğu 50'nin üzerinde yarışçı katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz
Dünya

Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz

ABD'de yaklaşan seçimlere ilişkin konuşan Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın danışmanı Türkiye'yi Suriye meselesinde destekleyeceklerini açı..
Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Gündem

Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay