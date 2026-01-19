  • İSTANBUL
Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı arttı
Dünya

Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı arttı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pakistan’daki bir alışveriş merkezinde yangın çıkmış, ülkeyi sarsan felakette ölü sayısı 6 olarak açıklanmıştı. Pakistan makamlarından yapılan son bilgilendirmeye göre yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde başlayan yangın, 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Ekiplerin, alışveriş merkezinde 8 cesede daha ulaşmasıyla yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Sind Valisi Kamran Tessori, yangın nedeniyle 70'ten fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının ulusal trajediye dönüştüğünü ifade eden Tessori, içeride hamile bir kadının mahsur kaldığına dair bilginin geldiğini belirtti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

