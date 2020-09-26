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Dünya Pakistan'da yolcu minibüsünde yangın: 13 ölü
Dünya

Pakistan'da yolcu minibüsünde yangın: 13 ölü

Pakistan'da seyir halindeyken aşırı hızdan dolayı devrilen ve yangın çıkan yolcu minibüsünde 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 23:16:00 - 2020-09-26 23:17:10

Pakistan’da seyir halindeki yolcu minibüsü bir anda alev aldı. Alev topuna dönen minibüste 13 kişi hayatını kaybetti.

Seyir halindeyken yangın çıktı

Pakistan’ın Karaçi kentinde seyir halindeki yolcu minibüsünde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle minibüs alev topuna döndü. Minibüste bulunan 22 yolcudan 13’ü yanarak can verdi. Otoyol Polisi Aftab Pathan yaptığı açıklamada, minibüsün aşırı hızdan dolayı devrildiğini ve daha sonra alev aldığını aktardı.

 

13 ölü, 8 yaralı

Pathan, olayda 1 çocuğun yara almadan kurtulduğunu ifade ederken, 8 yaralının ise Noori Abad’da bulunan hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, minibüste çıkan yangın söndürüldü.

 

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