Pakistan'da TV'lere 'işaret dili' zorunluğu getirildi
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, işaret dili tercümanları olmadan TV'lerin yayın yapmasını yasaklayan yasayı onayladı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, işaret dili tercümanları olmadan TV'lerin yayın yapmasını yasaklayan yasayı onayladı.
Pakistan devlet medyasına göre Alvi, hükümetin işaret dili tercümanları olmadan hiçbir haber bülteni yayınlamasına izin verilmemesine ilişkin yasaya onay verdi.
Yasa tasarısı, yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girecek.
Devlet, yasa yürürlüğe girdikten sonra, işaret dili tercümanı olmaksızın ulusal yayıncı kuruluşta, devlet veya özele ait dijital ortamlarda, özel televizyon kanallarında, kablo TV'de veya diğer yayın organlarında hiçbir haber bülteninin yayınlanmasına izin vermeyecek. (İLKHA)