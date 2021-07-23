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Dünya

Pakistan'da trafo patlaması! 6 ölü

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad şehrinde trafo kurulumu sırasında patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:41:00 -
Pakistan'da trafo patlaması! 6 ölü

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad şehrinde yeni bir trafonun kurulumu sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Haydarabad Elektrik Şebekesi Şirketi tarafından Latifabad ilçesinde son 2 haftadır yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle yeni bir trafo kurulumu gerçekleştirildiği sırada patlama meydana geldi.

Patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle çevredeki ev ve araçlar da zarar gördü.

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