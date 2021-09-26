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Dünya Pakistan'da terör saldırısı: 4 asker öldü
Dünya

Pakistan'da terör saldırısı: 4 asker öldü

Pakistan'da askeri araca düzenlenen terör saldırısında 4 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 07:59:00 -
Pakistan'da terör saldırısı: 4 asker öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, teröristler, Belucistan'ın Harnai bölgesinde devriyedeki askeri araca bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiği iddia edildi.

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