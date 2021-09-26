Pakistan'da terör saldırısı: 4 asker öldü
Pakistan'da askeri araca düzenlenen terör saldırısında 4 asker hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, teröristler, Belucistan'ın Harnai bölgesinde devriyedeki askeri araca bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.
Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiği iddia edildi.