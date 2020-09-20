Pakistan'da Taliban mensuplarıyla çatışma: 2 asker hayatını kaybetti
Dost ve kardeş ülke Pakistan’da, Taliban mensuplarıyla ordu güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda 2 Pakistan askeri hayatını kaybetti.
Dost ve kardeş ülke Pakistan, Pakistan Talibanı’na karşı operasyonlara devam ediyor.
Son olarak Pakistan’ın Pahtunhva eyaletinde, ordu mensupları ile Taliban militanları arasında çatışma çıktı.
Pakistan medyasına yansıyan haberlere göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri söz konusu çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, Afganistan sınırına yakın Spalga bölgesinde, Pakistan güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında dün gece yaşanan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu, Afganistan sınırına yakın Spalga bölgesinde, Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.
Pakistan Talibanı’na yönelik askeri operasyonlarda, 2014 senesinden bu yana 5 binden fazla Taliban militanı öldürüldü. Aynı zamanda, Pakistan ordusuna mensup 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.