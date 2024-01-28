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Dünya Pakistan'da sular durulmuyor! Sokağa dökülenler polisle çatıştı
Dünya

Pakistan'da sular durulmuyor! Sokağa dökülenler polisle çatıştı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 20:33:00 - 2024-01-28 20:55:16

Pakistan’da eski Başbakan Imran Khan’ın destekçileri, düzenledikleri mitingde polisle çatıştı. Çıkan olaylarda onlarca kişi gözaltına alınırken, 7 polis yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) miting düzenledi. Miting sırasında Khan’ın destekçileri ile polis arasında çatışma çıktı. Polis, Khan’ın destekçilerini dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, zaman zaman havaya ateş açtı.

7 polis yaralandı

Khan’ın destekçileri ise polise taş atarak karşılık verdi. Polis, çıkan olaylarda onlarca kişiyi gözaltına alırken, 7 polisin yaralandığını açıkladı.

Çatışmanın Khan destekçilerinin miting sırasında bölgedeki bir yolu trafiğe kapatmaya çalışması nedeniyle patlak verdiği aktarılarak, mitingin izinsiz olarak düzenlendiği belirtildi.

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