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Dünya Pakistan'da şiddetli deprem
Dünya

Pakistan'da şiddetli deprem

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 08:13:00 -
Pakistan'da şiddetli deprem

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

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