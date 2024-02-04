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Dünya Pakistan'da seçimlere yapay zeka damgası
Dünya

Pakistan'da seçimlere yapay zeka damgası

Yeniakit Publisher
2024-02-04 13:03:00 -
Pakistan'da seçimlere yapay zeka damgası

Pakistan'da 8 Şubat genel seçimleri öncesinde siyasiler yapay zekalı seçim kampanyaları yürütüyor.

Pakistan 8 Şubat'ta genel seçimlere gidiyor. Ülkede gerçekleştirilicek genel seçimlerde yapay zeka genel seçim kampanyalarında etkili oluyor. Siyasi partiler 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesinde en son yapay zeka tekniklerinin sunduğu olanaklardan faydalanıyor.

Ancak Pakistan'ın önde gelen gazetelerinden "Dawn "da yayınlanan bir analiz, seçmenlerin bu içeriği nasıl algıladığının bu "kaydileştirilmiş" kampanyada büyük bir bilinmeyen olarak kaldığını vurguluyor.

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