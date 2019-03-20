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Pakistan'da saldırı! Ölüler var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 6 asker öldü.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:23
Pakistan'da saldırı! Ölüler var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir güvenlik noktasına yapılan silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Belucistan'ın Ziarat bölgesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgileri paylaşan Ziarat Kaymakam Yardımcısı Kadir Bakş Pirkani, silahlı teröristlerin güvenlik noktasına ateş açtığını söyledi. 

Terörist kayıplara karıştı

Güvenlik noktasındaki 6 askerin hepsinin yaşamını yitirdiğini belirten Pirkani, teröristlerin kaçtığını kaydetti.

Pirkani, bölgede polis ve askerin kaçan teröristleri arama çalışması başlattığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:23
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