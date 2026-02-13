Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!

Karaçi’nin en yoğun yollarından birinde meydana gelen kaza, ihmaller zincirini de beraberinde getirdi. Petrol sızıntısı ve ters yönden gelen araç iddiasıyla facianın boyutu katlanırken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.

M-9 OTOYOLU KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Olay, Karaçi kentindeki M-9 Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir petrol tankeri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı yoldaki minibüsün üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre feci kazada 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ZİNCİRLEME FACİA VE PETROL SIZINTISI

Tankerin devrilmesinin ardından yola yayılan petrol sızıntısı büyük bir tehlike yarattı. Kayganlaşan yolda arkadan gelen araçların da birbirine çarpmasıyla olay zincirleme kazaya dönüştü. Yetkililer, kazaya ters yönden gelen bir aracın neden olduğu üzerinde dururken, kesin sebebin detaylı soruşturma sonrası netleşeceği bildirildi.