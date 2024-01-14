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Dünya Pakistan’da on binler sokağa döküldü! Müslüman liderlere Filistin çağrısı
Dünya

Pakistan’da on binler sokağa döküldü! Müslüman liderlere Filistin çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 20:07:00 - 2024-01-14 20:25:27

Pakistan’ın Karaçi kentinde on binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının 100’üncü gününde Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 100’üncü günde devam ederken, Pakistan’ın Karaçi kentinde on binlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Cemaat-i İslami (JI) Partisi tarafından organize edilen gösteriye çok sayıda kadın ve çocukta destek verdi.

Müslüman liderlere birlik çağrısı

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, saldırıların derhal durdurulması ve Müslüman liderlere Filistin konusunda birlik olmaları çağrısında bulundu.

JI Başkanı Sirajul Haq yaptığı konuşmada, İsrail’e karşı Filistin’in yanında durmanın İslam ümmetinin sorumluluğu olduğunu belirtti.

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