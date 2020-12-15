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Aktüel Pakistan'da muhalefet, Başbakan Han'dan 31 Ocak'a kadar istifa etmesini istedi
Aktüel

Pakistan'da muhalefet, Başbakan Han'dan 31 Ocak'a kadar istifa etmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:35:43 -
Pakistan'da muhalefet, Başbakan Han'dan 31 Ocak'a kadar istifa etmesini istedi

ANKARA (AA) - Pakistan'da muhalefet, Başbakan İmran Han'dan 31 Ocak'a kadar görevi bırakmasını talep etti.

Ülke basınındaki habere göre, 11 muhalefet partisini temsil eden Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), Başbakan Han hükümetinin 31 Ocak 2021'e kadar istifa etmemesi durumunda bazı eylemlerle karşı karşıya kalacağını belirtti.

İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, basına yaptığı açıklamada, eğer hükümet verilen tarihe kadar istifa etmezse 1 Şubat'ta başkent İslamabad'a geniş çaplı yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Pakistan'da Başbakan İmran Han’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceği uyarısına rağmen 11 muhalefet partisi, pazar günü hükümet karşıtı miting düzenlemişti. PDM çatısı altında toplanan ve ilk mitinglerini 16 Ekim’de Gujranwala şehrinde gerçekleştiren bu partiler, 6’ncı mitingleri için Pencap eyaletinin Lahor şehrinde bir araya gelmişti.

PDM hareketi, şimdiye kadar 6 farklı şehirde hükümet karşıtı miting düzenledi.

20 Eylül'de oluşturulan PDM, ordunun, Başbakan Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) 2018 seçimlerinde "hile" ile iktidara getirdiğini öne sürüyor.

PDM'nin gelecek haftalarda da ülke çapında miting, protesto ve halka açık toplantılarına devam etmesi bekleniyor.

Hareketin temsilcileri, Başbakan Han'ın istifasını ve seçimlerin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep ediyor.

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