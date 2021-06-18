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Dünya Pakistan'da meclis binasını kuşatan muhalefet milletvekilleri, polisle çatıştı
Dünya

Pakistan'da meclis binasını kuşatan muhalefet milletvekilleri, polisle çatıştı

Pakistan'da bütçe oturumunda yaşanan gerginlik, muhalefet milletvekillerinin meclis binasını kuşatması ile şiddetini artırdı. Milletvekillerine müdahalede bulunan polis, cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 18:45:00 - 2021-06-18 18:55:42

Pakistan’da Belucistan eyalet meclisinde bütçe tasarısının sunulmasına engel olmak isteyen muhalefet milletvekilleri ve polis arasında arbede yaşandı.

Pakistan’ın Belucistan eyalet meclisinde bütçe oturumu öncesinde gerginlik patlak verdi.

Muhalifler, meclis binasını kuşattı

Muhalefet milletvekilleri, eyalet hükümetinin bütçe oturumunu gerçekleştirmesine engel olmak amacıyla Quetta kentinde bulunan meclis binasını kuşattı. Muhalefet milletvekillerinin binanın tüm giriş-çıkışlarını kapatması üzerine polis, meclis binasına zorla girdi.

Polis milletvekillerine müdahale etti

Polis, muhalefet milletvekillerini dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis ve muhalefet partilerinin üyeleri arasında arbede yaşanırken, olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Belucistan eyalet Başbakanı Jam Kamal Khan ve birkaç milletvekili meclis binasına gelse de binanın etrafındaki gerginlik devam ettiği için bütçe oturumunun bugün yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Polisin, bütçe oturumunun başlayabilmesi için meclis binasının kapılarını açma çalışmaları devam ediyor.

Yollar kapatıldı

Bütçe oturumuna ilişkin protestolar nedeniyle Quetta genelinde yolların kapatılması sonucu kent sakinleri zor anlar yaşadı. Trafikte yaşanan tıkanma öğrencilerin ve ambulansların yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

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Yorumlar

Mehmet

Pakistan İsrail’e söylediği sözden dolayı İsrail’in oyunudur bu bu
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