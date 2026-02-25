Pakistan'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 2 emniyet görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının asayiş operasyonu sırasında gerçekleştiğini ve bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Bhakkar bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan bir intihar saldırısı meydana geldi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kontrol noktasında görevli polislere yaklaşan saldırgan, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlama sonucu 2 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, 1 polis ile o sırada bölgeden geçen 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Bhakkar Bölge Emniyet Müdürü Shahzad Rafik, saldırı anına ilişkin görüntülerin incelendiğini belirterek,

"Saldırganın, asayişi sağlamak amacıyla yürütülen arama operasyonu sırasında kontrol noktasına sokularak üzerindeki bombayı patlattığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA VE RESMİ TAZİYE

Emniyet Müdürü Rafik, hayatını kaybeden polislerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, yaralı sivillerin kimliklerini belirleme sürecinin ise devam ettiğini kaydetti.

Henüz hiçbir örgütün üstlenmediği saldırıya ilişkin güvenlik birimleri tarafından kapsamlı bir tahkikat başlatıldı.

Pencap Eyalet Başbakanı Maryam Nawaz Sharif de yayımladığı mesajla saldırıyı sert bir dille kınadı.

Başbakan Sharif, görev başında hayatını kaybeden polislerin ailelerine taziyelerini iletirken, yaralıların tedavilerinin eksiksiz yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

 

