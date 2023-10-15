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Dünya Pakistan’da Filistin’e destek gösterisi! 100 bin kişi sokaklara döküldü
Dünya

Pakistan’da Filistin’e destek gösterisi! 100 bin kişi sokaklara döküldü

Yeniakit Publisher
2023-10-15 23:12:00 -
Pakistan’da Filistin’e destek gösterisi! 100 bin kişi sokaklara döküldü

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik bombardımanı devam ederken, Pakistan’da binlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 9’uncu gününde sürerken, birçok ülkede Filistin’e destek gösterileri düzenleniyor. Pakistan’ın Karaçi kentinde binlerce kişi, ellerinde Filistin ve Pakistan bayrakları ile Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

Protestoya destek veren Cemaat İslami Partisi, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını kınayarak, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Cemaat İslami Partisi lideri Siraj ul Haq yaptığı açıklamada, Müslümanların İsrail güçlerine karşı savaşan Filistinlilerin yanında durması gerektiğini ifade ederek, Afganistan'ın Sovyetler Birliği'ni, NATO'yu ve ABD’yi mağlup ettiği gibi İsrail'in de Hamas karşısında yenileceğini belirtti.

Müslüman ülkelere tepki gösteren Haq, “İslam dünyası onların ölümünü mü bekliyor, yoksa kurtarmayı mı planlıyor?” dedi. Gösteriye yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

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