Pakistan'da felaket! Çok sayıda hacı öldü, onlarca yaralı var
Pakistan'da hacıları taşıyan otobüs devrildi. Kazada 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Pakistan'ın güneybatısında Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Kazanın, Belucistan eyaletinin Khuzdar kentinde meydana geldiği aktarılırken, polis yetkilisi Hafeez Ullah Mengal, ölü ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Güneydeki Sindh eyaletinden dönen otobüsün aşırı hızlı olduğu, sürücünün virajı alamaması sonrası devrilerek şarampole yuvarlandığı kaydedildi.
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde geçtiğimiz günlerde, sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkmış, ray üzerinde sürüklenen vagon karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı. Bu felakette 62 kişi vefat ederken, 100'den fazla insan da yaralanmıştı.
Kaynak: Haber7