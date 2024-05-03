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Dünya Pakistan'da feci olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Pakistan'da feci olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-05-03 16:47:00 -
Pakistan'da feci olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinin Diamir ilçesinde Cuma sabahı bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Gilgit-Baltistan Başbakanı Faizullah Faraq'ın sözcüsü, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, otobüsün Yashoo Kheal Das mevkiinde keskin bir virajdan uçuruma yuvarlandığını söyledi.

Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal ederek, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kişinin cansız bedeni ile 22 yaralıyı yakınlardaki bir hastaneye nakletti.

Yetkili, yaralıların birçoğunun durumunun ağır olması ve bazı yolcuların otobüste mahsur kalması nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini belirtti.

Sözcü, otobüsün ülkenin doğusundaki garnizon kenti Rawalpindi'den Hunza bölgesine doğru gitmekte olduğunu bildirdi.
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Polisin ön raporuna göre kaza, aşırı hız yapan şoförün virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

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