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Dünya

Pakistan'da facia! Seyir halindeki trende patlama, onlarca ölü var

Pakistan'da bir trende patlama sonrası çıkan yangın sebebiyle en az 62 kişi hayatını kaybetti.

2019-10-31 08:49:00 - 2019-10-31 09:42:57
Pakistan'da facia! Seyir halindeki trende patlama, onlarca ölü var

Pakistan'da seyir halindeki bir yolcu treninde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın sebebiyle en az 62 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Trenden atladıkları için öldüler

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendekilerdeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

Helikopter ambulans da gönderilecek

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 62'ye ulaştığını kaydetti.

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı.

Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceğini açıkladı.

 

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Yorumlar

Tata Tonga

bu tren kazaları nedense hep gelişmemiş ülkelerde oluyor. avrupada, amerikada, japonyada olsa 62 ölü olsa yer yerinden oynar... gelişmemiş ülkelerde vakıayı adiye...
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hercai

Allah rahmet etsin hepsine. Uzucu bir olay.
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