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Dünya Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi! Neden bu diye tüm ülkeye ilan edildi
Dünya

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi! Neden bu diye tüm ülkeye ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-30 19:32:00 - 2023-12-30 19:34:01
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi! Neden bu diye tüm ülkeye ilan edildi

Seçim komisyonu yetkilileri tüm dünyaya ilan etti! Neden olarak: Başbakan İmran Han’ın hakkında kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe göstererek mevcut Anayasaya göre Han'ın aday olamayacağı bildirildi!

Seçim komisyonu yetkilileri, hakkında kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe göstererek mevcut Anayasaya göre Han’ın aday olamayacağını bildirdi

Pakistan seçim yetkilileri, tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın 8 Şubat 2024’teki genel seçimlerde cezaevinden milletvekili adayı olma talebini reddetti.

Seçim komisyonu yetkilileri, hakkında kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe göstererek mevcut Anayasaya göre Han’ın aday olamayacağını bildirdi.

Han’ın başbakanlığı dönemindeki bakanlar kurulu üyelerinin de yine seçim için adaylıklarına karşı çıkıldı.

İmran Han’ın avukatı Ezher Sıddık, komisyon kararının “keyfi” olduğu gerekçesiyle bu karara itiraz edip temyiz mahkemesine gideceklerini duyurdu.
Pakistan Seçim Komisyonu, ağustos ayında aldığı kararda yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verdi.
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Bu karara rağmen Pakistan Adalet Hareket Partisi (PTI) lideri Gohar Han, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamada tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın 8 Şubat’taki genel seçimlerde cezaevinden milletvekili adayı olacağını bildirmişti.

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