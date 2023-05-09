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Dünya Pakistan'da eski başbakan İmran Han'a gözaltı
Dünya

Pakistan'da eski başbakan İmran Han'a gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 13:11:00 - 2023-05-09 13:12:17
Pakistan'da eski başbakan İmran Han'a gözaltı

Uluslararası ajanslarda yer alan son dakika haberlerine göre, Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han başkent İslamabad'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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