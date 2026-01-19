Pakistan'da endişelendiren deprem!

  • İSTANBUL
Pakistan'ın Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilirken, can ve mal kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ABD 5,9 OLARAK DUYURDU

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) da Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

