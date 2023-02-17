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Dünya Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı! Ölüler var
Dünya

Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı! Ölüler var

Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne, Pakistan Talibanı (TP) tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 23:29:00 -
Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı! Ölüler var

Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Emniyet Müdürlüğüne saldırısı sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı 8 ila 10 kişi, Karaçi Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenledi. Emniyet ve paramiliter güçlerin birlikte başlattığı operasyon sonucu çıkan çatışmada aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Operasyonda 2 saldırganın da etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkililer, 3 saldırganın da kendisini patlattığını belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırganların polis üniforması giydiğini aktardı.

TTP saldırıyı üstlendi

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Peşaver’de bir camiye gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından ülke genelinde güvenlik tehdidinin var olduğunu belirterek, tüm kurumların alarm durumunda olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek, bunu kınadığını kaydetti.
Dawn gazetesindeki haberde, saldırıyı Pakistan Talibanı’nın (TTP) üstlendiği belirtildi.

Terör saldırılarında artış

Pakistan’da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) liderleri tarafından bu saldırıların planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.
Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

 

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