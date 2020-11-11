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Aktüel Pakistan'da dolmuş kanala düştü: 20 ölü
Aktüel

Pakistan'da dolmuş kanala düştü: 20 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 07:44:16 -
Pakistan'da dolmuş kanala düştü: 20 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde üç tekerlekli "çinçi" adı verilen dolmuşun kanala düşmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde, içerisinde düğünden dönenlerin bulunduğu dolmuş kanala düştü.

Yetkililer, Paroa kasabası yakınında meydana gelen kazada çoğunluğu çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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