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Dünya Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırıda 1 polis öldü
Dünya

Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırıda 1 polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerine düzenlenen saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:07:00 -
Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırıda 1 polis öldü

Emniyet yetkilileri, eyaletin Karak bölgesinde aşı yapan sağlık ekibine motosikletli silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkililer, saldırıda sağlık ekibinden yaralanan olmadığını ancak 1 polis memurunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kando kasabasında ise sağlık ekibini koruyan güvenlik ekibine bölge sakinleri taş ve sopalarla saldırdı.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor 

Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. 

TTP, söz konusu "aşılamanın Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Kampanya dün başlatılmıştı

Dün, Çocuk Felci Programı Sözcüsü Zülfikar Babakel, yaptığı açıklamada, 5 gün sürecek bu yılın ilk çocuk felci aşı kampanyası kapsamında ülke genelinde 40 milyon çocuğun aşılanması için çalışacaklarını söylemişti. 

Hükümet, çocuk felci vakalarının 2017’deki orana düşürülmesini hedefliyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan’da, 2018'de 12, 2019’da 147, 2020’de ise 84 vaka tespit edilmişti.

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