  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan'da bombalı saldırı! Ölüler var
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Yeniakit Publisher
2024-01-08 10:17:00 -
Pakistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Pakistan'da bir çocuk felci koruma ekibini hedef alan bombalı saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, Pazartesi günü Pakistan'ın kuzeybatısında bir çocuk felci koruma ekibini hedef alan saldırıda en az 5 polis memurunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Bacaur bölgesinde üst düzey bir hükümet yetkilisi olan Enver ul Hak AFP'ye yaptığı açıklamada, "Çocuk felciyle mücadele kampanyası görevleri için yaklaşık 25 polisi taşıyan bir polis kamyonu el yapımı patlayıcıyla (EYP) hedef alındı" dedi.

Saldırıda en az beş polis memurunun öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bölgedeki üst düzey bir polis memuru olan Kaşif Zülfikar ölü sayısını doğruladı.

Saldırı, Bacaur bölgesindeki Mamund yerleşiminde meydana geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pakistan güvenlik güçlerini hedef alan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Mepa News

Pakistan'dan örnek karar: Gazze için yasaklandı!
Pakistan'dan örnek karar: Gazze için yasaklandı!

Dünya

Pakistan'dan örnek karar: Gazze için yasaklandı!

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi!
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi!

Dünya

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi!

Kutlamaların yasaklandığı Pakistan yeni yıla sessizlikle girdi!
Kutlamaların yasaklandığı Pakistan yeni yıla sessizlikle girdi!

Gündem

Kutlamaların yasaklandığı Pakistan yeni yıla sessizlikle girdi!

Pakistan’ın Türk yapımı İHA’ları görüntülendi!
Pakistan’ın Türk yapımı İHA’ları görüntülendi!

Teknoloji

Pakistan’ın Türk yapımı İHA’ları görüntülendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23