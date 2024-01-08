Pakistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Yetkililer, Pazartesi günü Pakistan'ın kuzeybatısında bir çocuk felci koruma ekibini hedef alan saldırıda en az 5 polis memurunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Bacaur bölgesinde üst düzey bir hükümet yetkilisi olan Enver ul Hak AFP'ye yaptığı açıklamada, "Çocuk felciyle mücadele kampanyası görevleri için yaklaşık 25 polisi taşıyan bir polis kamyonu el yapımı patlayıcıyla (EYP) hedef alındı" dedi.

Saldırıda en az beş polis memurunun öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bölgedeki üst düzey bir polis memuru olan Kaşif Zülfikar ölü sayısını doğruladı.

Saldırı, Bacaur bölgesindeki Mamund yerleşiminde meydana geldi.

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Pakistan güvenlik güçlerini hedef alan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Mepa News