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Dünya Pakistan'da bombalı saldırı düzenlendi
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşüne yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:49:00 -
Pakistan'da bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan, bombalı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin Belucistan eyaletine bağlı Sibi bölgesinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe bombalı saldırı düzelendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sibi polis şefi Wazir Khan Marri, patlama sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Marri, 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi. Patlamanın gerçekleştirildiği bölge güvenlik çemberine alındı.

Olay yerine çok sayıda bomba imha ekibi gönderildi.

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