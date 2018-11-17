Pakistan’da bombalı saldırı! 2 ölü 10 yaralı
Karaçi kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı17 Kasım 2018 Cumartesi 08:13
Pakistan polisi, Sind eyaletinde bulunan Karaçi kentinde toprağa gömülü bombanın patlatılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden yetkililer, bazılarının durumunun kritik olduğunu, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
İHA'nın haberine göre; bölgede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlattı.
YORUM YAZ