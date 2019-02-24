0553 313 94 23

Pakistan'da bombalı saldırı! 1 ölü, 9 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Dera Murad Jamali kentinde, bir motosiklete gizlenmiş bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

24 Şubat 2019 Pazar 17:08
Pakistan'da bombalı saldırı! 1 ölü, 9 yaralı

Pakistan'da bir motosiklete gizlenmiş bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Patlama, Belucistan eyaletinin Dera Murad Jamali kentinde meydana geldi.

Kentteki bir iş yerinin dışına park etmiş motosiklete gizlenmiş bomba düzeneğinin patlaması sonucu olay yerindeki 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Sürekli Belucistan'ı hedef alıyorlar

Afganistan, İran ve Pakistan'da saldırılar gerçekleştiren terör örgütleri, sık sık Belucistan'ı hedef alıyor.

Polis Müfettişi Muhsin Butt'un verdiği bilgilere göre, eyalette 2018 yılında yaşanan saldırılarda 15'i güvenlik görevlisi 119 kişi yaşamını kaybetti, 114 kişi de yaralandı.

Eyalette geçen yıl düzenlenen bin 245 terör operasyonunda 25 terörist öldürüldü, 55 terörist yakalandı. Operasyonlara istihbarat güçleri de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:08
  1. Pakistan
  2. Belucistan
  3. terör saldırısı
  4. Bombalı saldırı
  5. ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp Projesi” hazır
    1. Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp..
    2. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
    3. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
    4. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
    5. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
    6. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
    7. Salihli’de puanlar paylaşıldı
    8. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
    9. Giresun-Sivas karayolunda trafik..
    10. ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    11. Kırklareli yarın okullar tatil mi..
    12. Hocalı katliamının 27’nci yıl dönümü
    13. Voleybol: Efeler Ligi
    14. Demokrasi Meydanı’nda geri sayım..
    15. Başkan Ataç’ın seçim iletişim merkezi..
    16. GRTC’den Yerlilik ve Millilik Çalıştayı
    17. Karaköprü Belediye Başkanı Metin..
    18. Gaziantep Alg Spor zorlu maçta 1 puan..
    19. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek..
    20. “Afyon Kodluyor” projesi Park..
    21. Soğuk hava Galatasaray taraftarını..
    22. AK Parti'nin Kayseri mitingi
    23. Başkan adayı Yıldırım’dan yeni seçmene..
    24. Yüksekova, Siirt Hasbey’i 3-1 mağlup..
    25. Merkel, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi için..
    26. "Projesi olmadan insanların önüne..
    27. İş adamı Soylu’dan,Elazığspor’a destek
    28. TUS sona erdi
    29. Papa Francis: "ABD istatistiklerine..
    30. Maçın ardından
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?