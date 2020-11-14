Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssünün Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldiği ve depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, şokların Pishin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda Pakistanlı can güvenliği için sokaklara çıktı.

Meydana gelen depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.